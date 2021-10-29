«الجوهرة السمراء» مفتاح موسيمانى لحسم القمة

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يعلق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، الآمال والطموحات على مواطنه بيرسي تاو لاعب الفريق، والذى تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من برايتون الإنجليزي، خاصة بعدما تألق اللاعب في مواجهة الفريق أمام الإسماعيلي في المباراة التي خاضها المارد الأحمر يوم الأربعاء الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، وحسمها أبناء موسيمانى لصالحهم برباعية نظيفة، في درس قاس، من جانب لاعبي الأهلي، بعدما عطل «الدراويش» قطار الأهلي في الموسم الماضي، وتحديداً في مراحل حسم المسابقة، ليهدي نقطتين لغريمه التقليدي الزمالك.

وبدأ المدير الفنى الجنوب افريقي في التفكير والاستعدادا الخططي لمواجهة الزمالك الحاسمه يوم الجمعه المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، ولكن دون أن يفصح للاعبين أو الجهاز الفنى المعاون له، وتنفس موسيمانى الصعداء بعدما خطف بيرسي تاو الأنظار في مواجهة الإسماعيلي ونجح في تسجيل هدفين ولا أروع.

واستقر موسيمانى على الدفع بيرسي تاو في نفس المركز الذي شارك به في مواجهة الزمالك حتى يتثنى له استغلال حالة البطئ بين مدافعا الزمالك محمود الونش ومحمود علاء، حيث قرر اختراق دفاعات الزمالك من العمق، وعدم الاعتماد على الكرات الطولية في ظهر المدافعين، كما يرغب في تسجيل هدف مبكر من البداية ليريح الأعصاب ويزيد من خلخلة دفاعات القلعة البيضاء مبكراً.