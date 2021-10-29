أخبار عاجلة

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجوهرة السمراء» مفتاح موسيمانى لحسم القمة

Print
«الجوهرة السمراء» مفتاح موسيمانى لحسم القمة «الجوهرة السمراء» مفتاح موسيمانى لحسم القمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعلق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، الآمال والطموحات على مواطنه بيرسي تاو لاعب الفريق، والذى تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من برايتون الإنجليزي، خاصة بعدما تألق اللاعب في مواجهة الفريق أمام الإسماعيلي في المباراة التي خاضها المارد الأحمر يوم الأربعاء الماضي على الجيش ببرج العرب، وحسمها أبناء موسيمانى لصالحهم برباعية نظيفة، في درس قاس، من جانب لاعبي الأهلي، بعدما عطل «الدراويش» قطار الأهلي في الموسم الماضي، وتحديداً في مراحل حسم المسابقة، ليهدي نقطتين لغريمه التقليدي .

وبدأ المدير الفنى الجنوب افريقي في التفكير والاستعدادا الخططي لمواجهة الزمالك الحاسمه يوم الجمعه المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، ولكن دون أن يفصح للاعبين أو الجهاز الفنى المعاون له، وتنفس موسيمانى الصعداء بعدما خطف بيرسي تاو الأنظار في مواجهة الإسماعيلي ونجح في تسجيل هدفين ولا أروع.

واستقر موسيمانى على الدفع بيرسي تاو في نفس المركز الذي شارك به في مواجهة الزمالك حتى يتثنى له استغلال حالة البطئ بين مدافعا الزمالك محمود الونش ومحمود علاء، حيث قرر اختراق دفاعات الزمالك من العمق، وعدم الاعتماد على الكرات الطولية في ظهر المدافعين، كما يرغب في تسجيل هدف مبكر من البداية ليريح الأعصاب ويزيد من خلخلة دفاعات القلعة البيضاء مبكراً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية