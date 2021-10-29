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انخفضت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 29-10-2021، ووصل الإنخفاض إلى نحو 6 جنيهات للذهب عيار 24 عن الأسعار السائدة مساء أمس الخميس.

وهبط سعر الذهب عالميا مساء اليوم لكل من التعاملات التعاملات الآجلة الفورية، بنسب تزيد عن 1% عن الأسعار الافتتاحية اليوم الجمعة.

وتجاوب سعر الذهب في مصر مساء اليوم مع الانخفاض العالمي في الأسعار ليكون سعر جرام الذهب عيار 21، وهو النوع الأعلي انتشارًا في مصر مساء اليوم عند 777 جنيهًا.

وتقدم «المصرى اليوم» لحضراتكم يوميًا أسعار الذهب السائدة في مصر للقراء متابعي أخبار الذهب في مصرسواءًا بغرض الاحتفاظ به أو بغية الشراء بغرض الإهداء أو «الشبكة».

أسعار الذهب عيار 24 في مصر مساء اليوم الجمعة

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم إلى 888 جنيهًا مقابل 894 جنيهًا مساء أمس الخميس.

على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في البورصات العالمية مساء اليوم.

وتحركت أسعار الذهب عيار 24 طوال كما يلي: 893-891-893-891-890-889-888-887-889 وأخيرًا 888 جنيهًا في المساء.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر مساء اليوم الجمعة

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا خصوصًا في الأرياف في حوالي السابعة من مساء اليوم الخميس إلى 777 بدلاً من 782 جنيهًا مساء أمس.

وتحركت أسعار الذهب عيار 21 طوال اليوم وكانت الأسعار على الترتيب كما يلي 781-780-781-780-779-778-777-776-778 ووصلت مساء اليوم إلى 777 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 قيراطًا في مصر مساء اليوم الأربعاء

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر والذى ينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية إلى 666 مقابل 670 جنيهًا مساء أمس.

وكانت حركات أسعار الذهب عيار 18 اليوم الخميس منذ الصباح كما يلي 669.5-669-669.5-669-668-667-666-665-667 وأخيرًا 666 جنيهًا في المساء. .

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى حوالي 6216 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية أسعار الذهب يوميًا بدون مصنعية، وتتراوح نسبة االمصنعية بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا مساء اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم الجمعة في البورصات العالمية، عن الأسعار الافتتاحية اليوم الجمعة 29-10-2021 بنسبة كبيرة تزيد عن 1%.

وانخفض سعر الذهب اليوم للتعاملات الفورية حوالي السابعة من مساء اليوم بتوقيت مصر إلى 1778.62 دولارا بنسبة انخفاض 1.08%، وبلغ السعر الافتتاحي 1798.28 دولار للأوقية، وتحركت أسعار الذهب اليوم للتعامل المباشر في مدي بين 1771.77 و1801.05 دولار.

وانخفض سعر الذهب للعقود الآجلة أيضًا مساء اليوم إلى 1778.90 دولار، بنسبة انخفاض 1.31%، وبلغ السعر الافتتاحي 1801.50، وتحركت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم في مدى يومي من 1772.40 و1802.90 دولار.

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