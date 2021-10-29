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المسرح المتنقل يواصل عروضه بقرى «حياة كريمة» في أسوان

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المسرح المتنقل يواصل عروضه بقرى «حياة كريمة» في أسوان المسرح المتنقل يواصل عروضه بقرى «حياة كريمة» في أسوان

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شهدت قرية عنية بمركز نصر النوبة تقديم عروض المسرح المتنقل برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمراراً للجهود المبذولة من الدولة لدعم وتوفير كافة الخدمات الثقافية والفنية داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) .

من جانبها صرحت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان بأن عروض المسرح المتنقل شملت تنظيم ورش للحكى، وأخرى للحرف البيئية، بالإضافة إلى تنظيم معارض لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم إستعراضات وفقرات فنية وغنائية متنوعة لفرق الفنون الشعبية والتلقائية وكورال الأطفال .

المصرى اليوم

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