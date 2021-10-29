قيمتها ٩٠٠ ألف جنيه.. ضبط ٤ تجار مخدرات بالإسكندرية ومطروح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتىالإسكندرية ومطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنىوالأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن الإسكندرية ومطروح، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهم ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .

وتمكنت الحملات من ضبط ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول وثان العامرية بمديرية أمنالإسكندرية، وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والأفيون المخدر ومبلغ مالى و3 هاتف محمول.

كما ضبط شخص له معلومات جنائية حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، وبحوزته 68 طربة مخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تسعمائة ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.