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ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام في القاهرة

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ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام في القاهرة ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام في القاهرة

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة خل الطعام، بحلوان، لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله فى تعبئة كميات من «خل الطعام «مجهولة المصدر» وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

عُثر بداخل المصنع على 3.840 طن خل طعام، و300 كيلوجرام خل تفاح مركز، و100 لتر خل تفاح، و40 كيلوجرام عسل أسود، جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، و10500 زجاجة فارغة.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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