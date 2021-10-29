ضبط مسجلي خطر لحيازتهما أسلحة نارية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظتي الدقهلية والمنيا لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وفي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والموادالمخدرة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي المنيا تم ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته 4 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.