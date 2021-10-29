الأنفاس الأخيرة تمنح الرائد نقاط الباطن

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نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأربع الماضية؛ وذلك بتغلبه على مضيفه الباطن بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة؛ احتل بها المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الباطن عند النقطة الـ9 بالمركز الرابع عشر.

وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ إذ لم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك منافسه على الرغم من بعض الفرص التي سنحت لهم للتسجيل.

وفي الشوط الثاني لم تسفر محاولات الفريقين، ولاسيما أصحاب الضيافة، عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي حينما احتسب الحكم رائد الزهراني ركلة جزاء لمصلحة الرائد، تكفل النجم المغربي كريم البركاوي بترجمتها داخل الشباك معلنة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (الـ90+3).