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على طريقته.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس

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على طريقته.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس على طريقته.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس

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حرص النجم محمود العسيلي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أمنية عبدالمنعم، هذا العام بشكل جديد ومختلف حيث سافرا الثنائي باريس لقضاء وقت ممتع للاحتفال بهذه المناسبة، فقد فاجأها العسيلي، أمس باحتفالية خاصة بعيد ميلادها وسط أجواء من الرومانسية في أحد الفنادق الضخمة بباريس الساحرة.

نشر العسيلي، صور جديدة برفقة زوجته من الاحتفال وكتب عليها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير«انستجرام»: «للحب تعريفات مختلفة وفقًا لأولويات كل منا، بالنسبة لي الحب هو المنزل والأمان والراحة والثقة في أن النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك، الحب هو أن تكون نفسك بدون تفكير أو تبريرات، وجدت المنزل معك ومعك يمكنني أن أكون ما أنا عليه حقًا، عيد ميلاد سعيد ولأعياد ميلاد كثيرة قادمة، أحبك على الحلوة والمرة هنعيش سوا».

جدير بالذكر أن آخر أغنية لمحمود العسيلى طُرحت الشهرالماضى وتحمل اسم «قلقان» والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله

المصرى اليوم

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