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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج، في بيان، متهمًا الأخير بأنه «مجرم» لتبرعه بمئات الملايين من الدولارات لمكاتب الانتخابات المحلية في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2020.

وقال ترامب في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لمؤيديه: «مارك زوكربيرج، في رأيي، أنفق أكثر من 400 مليون دولار، الأمر الذي اعتبره ترامب أنه يمكن أن يغير مسار الانتخابات الرئاسية، لكن لم يحدث شيء لفيسبوك». بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبحسب الصحيفة فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب يلمح إلى أن زوكربيرج تلاعب في الانتخابات أم انه قدم تبرعات لأعدائه.

في العام الماضي، تبرع زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان بمبلغ 400 مليون دولار لمكاتب الانتخابات المحلية لمساعدتها على التعامل مع الاضطرابات التي تسببت في الانتخابات التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الإندبندنت فإن تلك الأموال ذهبت لشراء أقنعة وقفازات للعمال ومعدات إضافية لمساعدة مسؤولي الانتخابات في فرز ومعالجة بطاقات الاقتراع بالبريد.

وتعرض حساب ترامب للحظر من منصة فيسبوك، لمدة عامين عقب أحداث الشغب في 6 يناير في الكابيتول.