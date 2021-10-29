إزالة 20 حالة تعدى علي مساحة 17 الف متر بأسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة إزالة التعديات بمنطقة الرضوانية بحى جنوب والتي أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدى منها 15 حالة فورية في المهد بمساحة إجمالية 17 ألف 350 م2 وذلك بمنطقة الرضوانية بنطاق حى جنوب وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة، بجانب رئيس الحى، بالإضافة إلى قوات مديرية الأمن وشرطة المرافق .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على حق الشعب من أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو مبانى أو على مجارى مائية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أي تعدى في المهد، والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين .