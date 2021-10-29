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الاجتماع الأول منذ أزمة الغواضات.. بايدن لـ ماكرون: ليس لواشنطن أوفى من فرنسا

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الاجتماع الأول منذ أزمة الغواضات.. بايدن لـ ماكرون: ليس لواشنطن أوفى من فرنسا الاجتماع الأول منذ أزمة الغواضات.. بايدن لـ ماكرون: ليس لواشنطن أوفى من فرنسا

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اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، وقال إن الولايات المتحدة ليس لها حليف أقدم ولا أكثر ولاء من فرنسا.

وأضاف بايدن أنه لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع الولايات المتحدة التعاون فيه مع فرنسا وذلك في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على إصلاح العلاقات إثر خلاف بسبب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

واكد بايدن لنظيره الفرنسي ماكرون أن فرنسا «شريك مهم جداً» للولايات المتحدة، من جانبه أشاد ماكرون أمام بايدن بـ«قرارات ملموسة» التي تعيد «الثقة» بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»

ويعد ذلك اللقاء هو الأول بين الزعيمين منذ اندلاع أزمة صفقة الغواصات الاسترالية منذ سبتمبر الماضي.

وتعقد مجموعة العشرين G20، قمتها هذا العام حضوريا في روما، وذلك لأول المرة منذ تفشي جائحة كورونا، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتغيب قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في روما لأول مرة حضورياً منذ انتشار وباء كورونا. والقمة التي ستنطلق في نهاية الأسبوع الحالي (30-31 أكتوبر)، تركز على المناخ ومكافحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ «كوب26» الذي سينعقد في جلاسكو باسكتلندا. ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة إلى روما على أن يجري محادثات مع دراغي، كما سيلتقي هناك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي 15 سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم «AUKUS»، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه «خيانة وطعنة في الظهر» و«قرار على طريقة» الرئيس الأمريكي السابق، دونالد .

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية هذه التطورات، كما اتهم لاحقا بريطانيا بـ«الانتهازية المستمرة». وأتفق الزعيمان في مكالمة هاتفية سبتمبر الماضي على عودة السفراء وفتح عملية مشاورات معمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة واقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق أهداف مشتركة. كما اتفاقا على أن يجتمعا في أوروبا في نهاية أكتوبر من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة والحفاظ على الزخم في هذه العملية.

المصرى اليوم

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