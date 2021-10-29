بايدن يطلب من الكونجرس تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الكونجرس الأمريكي طلب فيها تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان والتي أعلنت أول مرة عام 1997.

وأبلغ بايدن، في رسالة إلى الكونجرس نشرها موقع البيت الأبيض اليوم الجمعة، المشرعين بأنه وجه إلى السجل الفيدرالي تنبيهًا ينص على أن حالة الطوارئ الخاصة بالسودان المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 الذي صدر بتاريخ الثالث من نوفمبر 1997، سيستمر سريان مفعولها لما بعد الثالث من نوفمبر القادم.

كان من المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأشار بايدن في الرسالة إلى أن السودان منذ عام 2019 حقق نجاحات ملموسة في «الانتقال إلى الديمقراطية»، غير أن ما وصفه بـ«استيلاء العسكريين على الحكم فيه» يهدد هذه الإنجازات الإيجابية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الأزمة التي دفعت البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ هذه في عام 1997 وتمديدها عام 2006 واتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد في 2006 و2017 لم تُحل بعد، محذرا من أن الوضع في إقليم دارفور «لا يزال يشكل خطرًا غير عادي واستثنائيًا على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة».