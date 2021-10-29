أخبار عاجلة

الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بنصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه

Print
افتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بنصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه افتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بنصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اليوم مسجد الأمبركاب الكبير بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، بحضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف.

أوضح الدكتور رمضان عبدالسميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة التي وصل عددها حتى الآن إلى 53 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلى التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، خاصة مع فتح دورات المياه العمومية، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا