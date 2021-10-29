افتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بنصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه

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افتتح اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اليوم مسجد الأمبركاب الكبير بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، بحضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف.

أوضح الدكتور رمضان عبدالسميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة التي وصل عددها حتى الآن إلى 53 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلى التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، خاصة مع فتح دورات المياه العمومية، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .