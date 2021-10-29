نشر صورته بعد السرقة .. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط اللص الغبي

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حددت وزارة الداخلية مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وقيام السارق عن طرق الخطأ بنشر صورته الشخصية على الحساب الخاص بمالك الهاتف على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وما تبين من قيام صاحب الصورة بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) وأثناء عبثه بالهاتف قام بتصوير نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة المشار إليها الخاصة بمالك الهاتف».

وأضافت: «تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال قيامه بعرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج وقيامه بإنفاق المبلغ المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية».