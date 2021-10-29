لجنة المسابقات تعلن عقوبة اليو ديانج بعد طرده أمام الإسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عقوبة المالي أليو ديانج لاعب الأهلي بعد حصوله على الطرد في مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الاولى بالدورى.

وتلقى أليو ديانج لاعب الأهلى أول حالة طرد في الدوري الجديد، وتحديدا في مباراة فريقه ضد الإسماعيلى في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلنت اللجنة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين وبالعودة لتقرير الحكم ثبت عدم طرد اللاعب مباشرة عقب احتكاكه بلاعب الإسماعيلي والتأكد من عدم تعمد ديانج إيذاء لاعب الإسماعيلى، عند حصوله على الإنذار الثانى.