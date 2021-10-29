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مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية باسنا جنوب الأقصر

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مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية باسنا جنوب الأقصر مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية باسنا جنوب الأقصر

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لقى شخصين مصرعهما في انقلاب دراجة بخارية بقرية الشيخ فضيل التابعة لمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، على طريق ترعة الكلابية.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من مرفق إسعاف الأقصر، بوجود بلاغ بوقوع حادث على طريق «الحلة- الكلابية» بمدينة إسنا جنوبي الأقصر.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة الشابين وهما «محمد.ع.ع» 17 عاما، و«محمود.ع.ص» 16 عامًا .

تم نقل جثماني الشابين إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي، لحين استخراج تصاريح الدفن، ووصول الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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