أخبار عاجلة

الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية

Print
الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية

الأخضر الأولمبي يواجه شقيقه الكويتي ضمن تصفيات الآسيوية

يخوض السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب جار المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر

المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر