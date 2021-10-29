وكيل «خطة النواب»: مناقشة «المالية الموحد» الأسبوع المقبل

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قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية العامة الموحد والذي تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة سيتم مناقشته خلال جلسات المجلس التي تبدا الاحد المقبل .

واضاف «سالم» في تصريحات صحفية، ان القانون يشمل 6 ابواب، تحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون.

و تابع: «رأت لجنة الخطة والموازنة ادخال تعديلات جوهرية على المادة ٣٠ التي كانت تنص على» أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات، وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي، وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها ابداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة«.

و قال انه أثناء مناقشة مشروع القانون وافقت اللجنة على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وهي المادة الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة حيث طالبت بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافأت مالية من بعض الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لاحالتهم للتحقيق.

و اضاف«سالم»: «نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية»» لافتا إلى انه تمت الموافقة بالإجماع على المقترح من كافة أعضاء اللجنة عند التصويت عليه.

و تابع أن القانون يحدد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى، حيث تضم الموازنة في جانب الاستخدامات المصروفات التي تتضح في سنة أبواب على النحو الوارد بمشروع القانون إلى جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما في جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتى تضم ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا في مشروع القانون.

.وأشار إلى أن هناك الكثير من المواد تم تعديلها لتحقيق الصالح العام. وتم وضع تعريفات واضحة لكلمات هامة وهي، الشفافية، الإفصاح والمساءلة. حتى تكون الأمور واضحة عند مناقشة أي بند يخرج عن تلك التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة.

و اوضح أن مشروع قانون المالية الموحد من أهم القوانين الاقتصادية التي تتزامن مع الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازاني وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة