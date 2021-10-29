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تتجه لـ«لاتفيا» كمنشأ جديد لاستيراد القمح

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مصر تتجه لـ«لاتفيا» كمنشأ جديد لاستيراد القمح تتجه لـ«لاتفيا» كمنشأ جديد لاستيراد القمح

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قال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في لرويترز اليوم الجمعة إن «مصر ستعتمد دولة لاتفيا خلال أيام قليلة كمصدر جديد يمد مصر بالقمح من الخارج بعد التأكد من سلامته ومطابقته للشروط المصرية».

وأضاف أن وفدا من الإدارة زار لاتفيا لفتح منشأ جديد لاستيراد القمح في مسعى لتنويع مصادر مصر في وجه ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف العطار لرويترز «مصر تسعى لتنويع مصادرها حتى لا تكون هناك ضغوط من أي جهة على مصر وحتى تكون هناك حرية في الاختيار».

وذكر أنه تم كذلك بحث تعزيز حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى لاتفيا ودول البلقان.

المصرى اليوم

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