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الخسائر بالملايين.. حريق هائل بمزرعة إنتاج كهرباء من الرياح في البحر الأحمر (صور)

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الخسائر بالملايين.. حريق هائل بمزرعة إنتاج كهرباء من الرياح في البحر الأحمر (صور) الخسائر بالملايين.. حريق هائل بمزرعة إنتاج كهرباء من الرياح في البحر الأحمر (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب شمال البحر الأحمر بمشاركة عدد من شركات البترول برأس غارب من السيطرة على حريق ضخم اندلع بأحد مزراع إنتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة رأس شقير، حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.


فور تلقي الإخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الإطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في اخماد الحريق والسيطرة عليه. وتبين من التحقيقات الأولية نشوب الحريق في مبني التحكم والمحولات بالكامل بمحطة الطاقة المتجددة لإنتاج كهرباء الرياح ما أدى إلى توقف العمل بمبني المحولات التي تقع على طريق رأس غارب الغردقة أمام منطقة رأس شقي، وفور الوصول تم توزيع الأفراد والتعامل المباشر مع النيران التي التهمت المبني بالكامل وتسبب في خسائر مالية كبيرة. واستغرق الحريق عدة ساعات حتي تمكنت الفرق المشاركة في إخماد النيران والتي كان لمشاركة شركات البترول بفرق الطوارئ بها مجهود كبير.


عقب اخماد الحريق تمت إجراء عملية التبريد فيما تقدر الخسائر الناجمة عن الحريق بالملايين حيث يقوم مسؤولو الشركة بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق والعمل على البدء في إزالة آثار الحريق وإعادة مبني التحكم للعمل. فيما تفقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب موقع الحريق ومتابعة إزالة آثار النيران، وتحرر محضر بالحادث وتباشر نيابة رأس غارب التحقيقات حيث طلبت تحريات المباحث وسماع أقوال مسؤولي مزرعة إنتاج كهرباء الرياح حول أسباب الحريق.

المصرى اليوم

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