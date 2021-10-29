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مدرب البنك الأهلى يكشف خطته قبل ملاقاة الأهلى فى الدورى المصري

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مدرب البنك الأهلى يكشف خطته قبل ملاقاة الأهلى فى الدورى المصري مدرب البنك الأهلى يكشف خطته قبل ملاقاة الأهلى فى الدورى المصري

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أكد خالد جلال، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، صعوبة مباراة الأهلي، بعد غد الأحد، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكشف جلال أن المباراة صعبة على فريقه، خصوصًا في ظل المستوى الذي ظهر به المنافس أمام الإسماعيلي، فضلا عن كون كل فريق لديه تطلعات وطموحات مختلفة.

وأضاف: شاهدنا مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، ندرك أن الأحمر يمتلك نقاط قوة في جميع المراكز، لكن لدي ثقة كبيرة في قدرات عناصر فريقي على تقديم عرض قوي والخروج بنتيجة إيجابية.

وتابع: من الصعب لعب مباراة دفاعية أمام الأهلي، لكن نفكر في خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، ومن الصعب تحديد بعض الأسماء في الأهلي لمراقبتها في ظل تكدس النجوم.

المصرى اليوم

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