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الكشف عن خلية إرهابية تستهدف وحدات أمنية في تطاوين التونسية

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الكشف عن خلية إرهابية تستهدف وحدات أمنية في تطاوين التونسية الكشف عن خلية إرهابية تستهدف وحدات أمنية في تطاوين التونسية

أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، أنه على إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني، تم الكشف عن خلية تكفيرية تابعة لما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي تنشط بولاية تطاوين يخطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة باستعمال عبوات ناسفة تقليدية الصنع.

و تم إلقاء القبض على عناصرها في ظرف زمني وجيز وحجز عبوة ناسفة ومواد تُستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية تم جمعها لتمويل نشاطها.

وبإحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.


الوطن السعودية

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