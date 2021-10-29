أخبار عاجلة

الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كسر هجوم حوثي بجبهة الكسارة يكبده عشرات القتلى.. تدمير مواقع وآليات

Print
كسر هجوم حوثي بجبهة الكسارة يكبده عشرات القتلى.. تدمير مواقع وآليات كسر هجوم حوثي بجبهة الكسارة يكبده عشرات القتلى.. تدمير مواقع وآليات
خسائر بشرية ومادية فادحة في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب مأرب

كسر هجوم حوثي بجبهة الكسارة يكبده عشرات القتلى.. تدمير مواقع وآليات

تخوض قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، معارك عنيفة لدحر مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ووفق ما نقلت "العربية.نت"، أفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها المليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات للتحالف

إلى ذلك شنّت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

وانتهت العملية، وفق مصادر عسكرية، بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

يُذكر أن مليشيا الحوثي تشنّ منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية