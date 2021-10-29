أخبار عاجلة

الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الداخلية توضح حقيقة إلغاء شهر السماح في تراخيص السيارات في المرور

Print
الداخلية توضح حقيقة إلغاء شهر السماح في تراخيص السيارات في المرور الداخلية توضح حقيقة إلغاء شهر السماح في تراخيص السيارات في المرور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «نفى مصدر أمني صحة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص».

وأكد المصدر، أن كافة الإجراءات التي يتم إعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول

الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول

تعاون بين «القاهرة السينمائي» ومركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية

تعاون بين «القاهرة السينمائي» ومركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية