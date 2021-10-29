الداخلية توضح حقيقة إلغاء شهر السماح في تراخيص السيارات في المرور

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «نفى مصدر أمني صحة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص».

وأكد المصدر، أن كافة الإجراءات التي يتم إعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.