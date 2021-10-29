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وزير الكهرباء : توفير الطاقة لجميع المشروعات القومية

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وزير الكهرباء : توفير الطاقة لجميع المشروعات القومية وزير الكهرباء : توفير الطاقة لجميع المشروعات القومية

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الخطوات لتأمين كافة الطاقة المناسبة لكافة المشروعات القومية في جميع انحاء الجمهورية.

وأشار شاكر في تصريحات صحفية، إلى أنه بالنسبة لجهود تأمين التيار الكهربائي لمشروعات التنمية الزراعية بجنوب الوادى بمنطقة توشكى تم توقيع عقدا لتنفيذ الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى ، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والاشراف والتنفيذ والتركيبات وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبالنسبة إلى تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشرق العوينات قال شاكر انه تم توقيع عقد لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة / جبل الكامل جهد 66 ك.ف. باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×380/50مم2 بنظام تسليم مفتاح لاستصلاح حوالى (50 ألف فدان) بمنطقة جبل الكامل تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 90 مليون جنيه مصري.

ولفت شاكر إلى أن وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من انشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر.لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

المصرى اليوم

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