على أنغام عمر خيرت .. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد (صور)

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة، والذي أقيم بقصر ثقافة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، رحب فيها بالحضور وهنأهم ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكدا أن كلية الفنون الجميلة هى رائدة الفن والإبداع في الأقصر، بفضل دعم وتوجيهات رئيس الجامعة، الذي لا يألوا جهدا في توفير كافة الإمكانيات، موجها الطلاب بضرورة تنمية روح الإبداع والإبتكار لخدمة المجتمع، في ظل إهتمام القيادة السياسية بالفن والذي يتمثل في إنشاء مدينة للفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر بكلية الفنون الجميلة وما تحققه من إنجازات وتطور في مختلف المجالات، والذي يرجع الفضل فيه إلى القيادة الحكيمة للكلية والتي تتمثل في عميد الكلية، معبرا عن فخره وسعادته بحصول الدكتور علاء عوض المدرس بالكلية، على الجائزة الأولى على مستوى الجمهورية، في مسابقة جدارية الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤكدا أن كلية الفنون الجميلة بالأقصر دائما تضع محافظة الأقصر في المقدمة وترسم صورة مشرفة للجامعة وسط جامعات الجمهورية.

وتابع عزوز، نتيجة لما تحققه الكلية من إنجازات، فإنها تحظى دائما بإهتمام كبير ودعم مستمر، والذي تمثل في دعم الكلية بمبلغ 200 ألف جنيه لشراء أدوات موسيقية لتنظيم حفلات لإظهار المواهب الفنية المختلفة.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة تضمنت فقرة عزف للطالبة مارينا وجدي لمقطوعة موسيقية للفنان عمر خيرت، وعرض تمثيلي للطالب عمار عبدالسلام بعنوان فرصة تانية، فقرة رسم للطالب كيرلس نادر، عرض فني لفريق الكورال لكلية الفنون الجميلة، فقرة موسيقية لفرقة الموسيقى العربية، وفقرة غنائية وطنية في حب مصر للطالبة مي خالد.

وعلى هامش الحفل إفتتح رئيس الجامعة معرضا فنيا للطلاب، بمناسبة بدء العام الجديد. وفي الختام أهدى الدكتور أحمد محيى حمزة، درع الكلية لرئيس الجامعة، كما أهدى الدكتور محمد محجوب، درع الجامعة لعميد الكلية.

كما كرم رئيس الجامعة، كلا من الدكتور محمود علام، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك، والدكتورة مروة عزت عبدالحميد، رئيس قسم التصوير، والدكتور عصمت محمد الصادق، رئيس قسم النحت، والدكتور علاء ابوالحمد، قومسير المعرض، والدكتور ثروت عبداللطيف، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية الفنية، و جمال سيد، أمين عام الجامعة، ويحيى أحمد فرغلي، مدير العلاقات العامة بالجامعة، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، و أحمد بدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر.

على أنغام عمر خيرت.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل إستقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

على أنغام عمر خيرت.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل إستقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

على أنغام عمر خيرت.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل إستقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة