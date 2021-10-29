«فنون جميلة» الأقصر تنظم احتفالية للطلاب الجدد بقصر الثقافة

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة، الذي اقيم بقصر ثقافة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية، لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، اعقبه كلمة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، رحب فيها بالحضور وهنأهم ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكدا أن كلية الفنون الجميلة رائدة الفن والإبداع في الأقصر، بفضل دعم وتوجيهات رئيس الجامعة، الذي لا يألوا جهدا في توفير كافة الإمكانيات، موجها الطلاب بضرورة تنمية روح الابداع والابتكار لخدمة المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالفن والذي يتمثل في إنشاء مدينة للفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر بكلية الفنون الجميلة وما تحققه من إنجازات وتطور في مختلف المجالات، والذي يرجع الفضل فيه إلى القيادة الحكيمة للكلية والتي تتمثل في عميد الكلية، معبرا عن فخره وسعادته بحصول الدكتور علاء عوض المدرس بالكلية، على الجائزة الأولى على مستوى الجمهورية، في مسابقة جدارية الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن كلية فنون الاقصر دائما تضع محافظة الأقصر في المقدمة وترسم صورة مشرفة للجامعة وسط جامعات الجمهورية.

وتابع: نتيجة لما تحققه الكلية من إنجازات، فإنها تحظى دائما باهتمام كبير ودعم مستمر، والذي تمثل في دعم الكلية بمبلغ 200 الف جنيه لشراء أدوات موسيقية لتنظيم حفلات لإظهار المواهب الفنية المختلفة.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة تضمنت فقرة عزف للطالبة مارينا وجدي لمقطوعة موسيقية للفنان عمر خيرت، وعرض تمثيلي للطالب عمار عبدالسلام بعنوان فرصة تانية، فقرة رسم للطالب كيرلس نادر، عرض فني لفريق الكورال لكلية الفنون الجميلة، فقرة موسيقية لفرقة الموسيقى العربية، وفقرة غنائية وطنية في حب مصر للطالبة مي خالد.

وعلى هامش الحفل افتتح رئيس الجامعة معرضا فنيا للطلاب، بمناسبة بدء العام الجديد. وفي الختام أهدى الدكتور أحمد محيى، درع الكلية لرئيس الجامعة، كما اهدى الدكتور محمد محجوب، درع الجامعة لعميد الكلية.. كما كرم رئيس الجامعة، كلا من الدكتور محمود علام، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك، والدكتورة مروة عزت عبدالحميد، رئيس قسم التصوير، والدكتور عصمت محمد الصادق، رئيس قسم النحت، والدكتور علاء ابوالحمد، قومسير المعرض، والدكتور ثروت عبداللطيف، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية الفنية، جمال سيد، أمين عام الجامعة، يحيى أحمد فرغلي، مدير العلاقات العامة بالجامعة، محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأحمد بدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر.