الكهرباء: 1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع في سوهاج

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قال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إن عدد المشتركين في محافظة سوهاج بلغ 1،5 مليون مشترك، تم خلال الفترة من 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,7 مليار جنيه خلال الفترة لتطوير شبكات من خلال خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة- إحلال هوائيات.

وأضاف أبو وردة، أنه بالنسبة لمبادرة حياة كريمة وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج ل28 قرية .

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء تم انشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020، حيث تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وتم الانتهاء من تطوير 13 مركز خدمة عملاء من إجمالي 19 مركز خدمة بقطاع كهرباء سوهاج، وكذلك تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.