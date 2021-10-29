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في إطار المشاركة الرسمية لجمهورية مصر العربية في المحفل الدولى «معرض اكسبو2020»، بدبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، تشارك وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالجناح المصري بالمعرض، حيث قامت الوزارة بعرض فيلم تسجيلي عن أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني فضلاً عن وجود شاشة تفاعلية يعرض عليها العديد من الخدمات واللوجستيات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة بالإضافة إلى عروض الطيران من وإلى دبى خلال فترة المعرض والأسعار الترويجية لعدد من الوجهات السياحية بمصر وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات.

في نفس السياق تشارك الوزارة وشركاتها في عدد من الأحداث والفاعليات والتى ستقام في الجناح المصري بـ Expo Dubai وتتنوع هذه الفاعليات من حلقات نقاشية وندوات واجتماعات رجال أعمال وتتضمن عدد من الموضوعات الخاصة منها الإستثمار في المطارات ودور المطارات الإقليمية في التنمية الإقتصادية لساحل البحر الأحمر ونحو طاقة مستدامة وإستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية في التدريب في مجال ادارة المطارت وخدمات الملاحة الجوية والتعاون مع دول الجوار وكذا تسليط الضوء على مطار القاهرة كمطار محورى والمنطقة الاستثمارية وتستهدف جميع الفاعليات جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة لقطاع الطيران المدنى باعتباره من أهم القطاعات الحيوية.

كما تسعي وزارة الطيرانى المدنى وشركاتها إلى تقديم مشاركة فعالة ومثمرة خلال فترة إقامة المعرض تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران المدنى المصرى وجذب استثمارات خارجية والترويج لمشروعات الطيران المدنى الكبرى في هذا الحدث العالمى مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الوطنى للوفود الرسمية المصرية المشاركة في اكسبو من خلال تقديم باقات وخصومات خاصة على شبكة خطوطها الجوية إلى دبى فضلاً عن طباعة Headrest بشعار Expo Dubai 2020 والجناح المصرى على متن طائراتها، ومن جانبه قام مطار القاهرة الدولى بعرض فيديوهات ترويجية للجناح المصرى بإكسبو تحت شعار«عراقة.. تعزز المستقبل» على شاشات المطار.