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ثقافة المنيا تناقش خطر الفيروسات والمسؤولية الوطنية

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ثقافة المنيا تناقش خطر الفيروسات والمسؤولية الوطنية ثقافة المنيا تناقش خطر الفيروسات والمسؤولية الوطنية

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية حيث قدم كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى من تدريب المايسترو عصام الشاذلي، بجانب عرض لفيلم رسوم متحركة من قصص الأنبياء، وعقد بيت ثقافة العدوة ندوة «عن دور الأدباء في التوعية الوقائيه، خاصة الوقاية من خطر الفيروسات»، ضمن أنشطة نادى الأدب حاضرها كل من د. هانى عطا الله، ود. محمد هاشم، حمادة بيباوي، وتناولوا خطر الفيروسات على حياة الإنسان، حيث أنها جراثيم صغيرة جدا تسبب العديد من الحالات الطبية المعدية غير الخطيرة، مثل الإنفلونزا، ونزلات البرد، والأمراض الخطيرة، مثل ، ونقص المناعة البشرية، وتطرقوا إلى طرق إنتقال العدوى وكيفية الوقاية منها لتفادي الإصابة من الأمراض التي تسببها، مؤكدين على النظافة العامة وطرق الوقاية مثل تناول اللقاحات إن توفرت وبالأخص إن كان الشخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس معين، والتعقيم والتطهير واستخدام الأدوات الخاصة، والإجراءات الاحترازية.

أقام بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان «المسؤلية الوطنية وأهميتها» وذلك مع طلاب مدرسة دماريس الاعدادية، حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وتحدث فيها عن دور كل فرد داخل المجتمع وأهميته بالنسبة لبناء وطن صلب عظيم يتحمل كل الصعاب، وعقدت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة بعنوان «أبطال صنعوا النصر» وتحدثت عن الإستعدادات التدريبية والتجهيزات للقتال دون معرفة توقيت الحرب، وأن الخبراء الروس كانوا مبهورين بالنتائج التي حققها الجيش المصري، ولحظات تلقي أوامر العبور للضفة الشرقية، وبطولات متنوعة تؤكد على أصالة الجندي المصري ومفاجأة العدو وعبور قناه السويس، بالإضافة إلى دور القيادة المصرية في إدارة المعركة الناجحة.

المصرى اليوم

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