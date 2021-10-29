احتفالية اليوم الواحد ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

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في إطار توجيهات أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث أقامت مكتبة صلاح شريت بريفا احتفالية اليوم الواحد بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، كما تحدث محمد بكر حول «الدروس المستفادة من حرب أكتوبر».

وشهدت الاحتفالية ملتقي ثقافي أدبي بعنوان «من وحى اكتوبر» قدمه الشاعر د. وليد محمد، والأديب عبدالعظيم عبدالصمد، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة في عشق الوطن احتفالا وتخليدا لذكرى نصر اكتوبر المجيد ومن ثم الاستماع إلى المواهب الأدبية الشابة، بالإضافة لورشة فنية قدمتها الفنانة رانيا عاطف عن انتصارات أكتوبر بجانب مسابقة ثقافية للمشاركين وطرح مجموعة من الأسئلة في مجالات مختلفة، تلاها عرض فنى لمواهب القرية من إنشاد وغناء، واختتمت الاحتفالية بتكريم المتميزين في المسابقة الثقافية والورش الفنية بمنحهم شهادات تقدير لما قدموه خلال الاحتفالية.

عقد نادى أدب بيت ثقافة صدفا اللقاء الأسبوعي، وعقدت أمسية شعرية للمواهب الأدبية الشابة، أدارها الشاعر على هريدى، بمشاركة الفنان وائل ابراهيم فهمي، وقد شارك فيها خالد محمود وهبه جمال حسين وعبدالرحمن مكي ومصطفي اسماعيل، وقدموا بعض القصائد الشعرية التي تم انتقاء بعضها ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، ثم الاستماع إلى بعض المربعات الشعرية، كما عقد نادي أدب بيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود اللقاء الأسبوعى، حيث أكد مسعود أن الادب والفن وجهان لعملة واحدة وأن لهم دوراً هاماً في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي بأسيوط، تلى ذلك أمسية شعرية للأدباء ومنهم الشعراء الأديب مدثر الخياط، اشرف رشاد، سعد نجاح، كما شارك مجموعة من المواهب الأدبية الشابة منهم الشعراء سماح كامل، منجة صلاح، اماني كمال، محمود ابو زيد، احمد كامل، تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة ومربعات فن الواو.