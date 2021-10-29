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سهرة بدوار العمده بفرع ثقافة المنيا

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سهرة بدوار العمده بفرع ثقافة المنيا سهرة بدوار العمده بفرع ثقافة المنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدم بيت ثقافة ديرمواس سهرة بدوار العمده بعنوان «المخدرات- الآثار والمضاعفات وخطوات العلاج» ضمن نشاط ثقافة القرية، وذلك بمدرسة بني عمران الثانوية التي تناولت العديد من المحاور، المحور الأول دار حول «مفهوم المخدرات، وأنواعها وتطورها» ناقشه الحسن محمد عبدالسميع وتناول فيها التعريف اللغوي، والقانوني، والعلمي، والشرعي، كما تناول أنواع المخدرات سواء طبيعية أو مخلقه، المحور الثاني يدور حول «تحريم المخدرات في التشريعات السماوية وتجريمها بالتشريعات الوضعية»، وتناوله أحمد عبدالغفور أحمد، وبين موقف التشرعات السماوية وخاصة الإسلام من المخدرات، وأكد على تحريمها بالقرٱن والسنة وذكر أدلة على ذلك.

المحورالثالث ودار حول «الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان» وتناوله د. مصطفى نمر أستاذ علم النفس بكلية الاداب جامعة المنيا، مبينا فيه المؤشرات الدالة على تعاطي أي شخص للمواد المخدرة والاسباب المتنوعة لتعاطي المخدرات ومراحل إدمانها؛ المحور الرابع «المعالجة الإعلامية والدرامية لمشكلة المخدرات» وتناوله د. عامر شلبي دكتوراه في الإعلام، موضحا الدور الأهم للإعلام، الذي يتناول مشكلة المخدرات وعرض أثارها واسبابها في رسالة لكل المجتمع، سواء عن طريق البرامج التوعوية أو الأعمال الدرامية، والتي يؤخذ على بعضها الإهتمام بالجانب التجاري؛ كما عقدت مسابقة ثقافية لطلاب المدرسة تناولت أسئلة متنوعه في فروع المعرفة وتم تسليم الجوائز للفائزين.

المصرى اليوم

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