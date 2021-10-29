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الترسانة يستعيد ذاكرة الانتصارات.. وزد يتربع على القمة رغم التعادل

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الترسانة يستعيد ذاكرة الانتصارات.. وزد يتربع على القمة رغم التعادل الترسانة يستعيد ذاكرة الانتصارات.. وزد يتربع على القمة رغم التعادل

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استعاد فريق الترسانه نغمة الانتصارات وحقق فوزا مهما على السكة الحديد فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات دورى القسم الثاني بالمجموعة الثانية.

وواصل فريق زد تصدره لترتيب المجموعة رغم تعادله مع ضيفه بلبيس بهدف لمثله وتوقف انتصاراته، في مباراة قادها أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق، بسبب غياب المدير الفني إسماعيل يوسف المصاب بفيروس كورونا.

ليرفع زد رصيده إلى 13 نقطة ويتصدر بفارق الأهداف عن الداخلية الذي هزم النصر بهدف سمير فكري.

وجاءت نتائج الجولة كالتالى:

فاز القناة على بورفؤاد بهدف نظيف، وتعادل الإنتاج الحربي مع بتروجت 1/1 وأهدر محمد نور ركلة جزاء لبتروجت، ورفع بتروجت رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثالث بينما الإنتاج الحربي التاسع ورصيده 5 نقاط.

وفاز بورتو السويس على المريخ بنتيجة 3-2 وسيلعب غدا للمصرية للاتصالات ضد بنها ويواجه منتخب السويس فريق وادي دجلة.

المصرى اليوم

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