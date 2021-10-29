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أمين الأمم المتحدة: ندعو للعودة إلى الفترة الانتقالية في السودان

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أمين الأمم المتحدة: ندعو للعودة إلى الفترة الانتقالية في السودان أمين الأمم المتحدة: ندعو للعودة إلى الفترة الانتقالية في السودان

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان للعودة إلى الفترة الانتقالية، داعيا إلى ضبط النفس مع وجود دعوات للتظاهر غدا.

في وقت سابق قال جوتيريش في تصريح للصحفيين: «الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية»، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».

وأشار إلى أن «الانقسامات الجيوسياسية القوية والصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قوية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريون بأنهم بمنأى تماما عن أي عقاب ويمكنهم فعل كل ما يريدونه لأنه لن يحدث لهم شيء».

المصرى اليوم

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