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وكيل «صحة الشرقية» يتابع عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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وكيل «صحة الشرقية» يتابع عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وكيل «صحة الشرقية» يتابع عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير عمل الفرق الطبية المتحركة، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك بالعيادات المتنقلة والتي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة ديرب نجم، ضمن خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة المستجد كوفيد١٩، واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على تلقي لقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية، كما اثني على أداء الفرق المتحركة والمنتشرة بالشوارع والاحياء، تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، مقدماً للفرق الطبية الشكر، على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركز حتي الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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