إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي

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استقبل وزير الصحة الجيبوتي أحمد روبله، السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في جيبوتي، وتناول اللقاء موضوعات التعاون بين الجانبين في مجال الصحة وخاصةً الاتفاق على إنشاء المستشفى المصري في جيبوتي، بجانب الدعم المُقدّم من الجانب المصري لقطاع الصحة في جيبوتي في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، أبرز السفير المصري حرص القاهرة على مشاركة جيبوتي في برامج المنح والدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية الشقيقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار نهج مستمر يهدف إلى دفع علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصحة.

كما أكد السفير حسام الدين رضا على أهمية تشجيع المواطنين الجيبوتيين على السفر إلى مصر لتلقي العلاج، أخذاً في الاعتبار ما تتميز به من كوادر طبية وتمريضية مشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن بنية تحتية في مجال الصحة على درجة عالية من التقدم، وهو ما اتفق معه وزير الصحة الجيبوتي.