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ضبط مكان تجهيز طعام تابع لمطعم شهير في الشرقية يعمل دون ترخيص

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ضبط مكان تجهيز طعام تابع لمطعم شهير في الشرقية يعمل دون ترخيص ضبط مكان تجهيز طعام تابع لمطعم شهير في الشرقية يعمل دون ترخيص

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم، في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.


تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود عدد ٢ مصنع للمخللات بمركز ديرب، يعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويقوما باستخدام مياه آبار بالمخالفة للاشتراطات الصحية، كما تبين وجود مكان لتجهيز الطعام لمطعم شهير، يعمل بدون ترخيص، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان، ومكان تجهيز الطعام، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ٨٠ طن ملح ومخللات «جزر، لفت» لسوء التخزين، وتم إعدام ٢ طن و٧٢٥ كجم مخللات ولحم مفروم، وتوابل، وفسيخ، وحلويات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تم سحب ١٢ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٦ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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