عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية تجوب محافظة الإسماعيلية

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برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، في تقديم فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والذى يقام حفل ختامه عل المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية يوم ٣٠ أكتوبر الجارى، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

استقبل نادى الدنفاه بهيئة قناة السويس فرقة نيبال للفنون الشعبية والتى قدمت عرض فنى للموسيقى والفلكلور النيبالى من عزف وطبول باستخدام آلات Sarangi،Bansuri، Madal؛ كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرض فنى تضمن باقة من التابلوهات الفنية المعبرة عن التراث الأسوانى والنوبى ومنها «الاراجيد، الكارج، الكف، النجرشاد» ثم فاصل أغانى شعبية لحماده حربى، الفرقة تدريب وقيادة شعبان حسين، بجانب عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة محمد حسين، تصميم الاستعراضات عمرو عجمى، وقدمت خلاله باقة من الاستعراضات المميزة التي تعكس الفلكلور الاسماعيلاوى منها «الصيادين، بتغنى لمين، نوح الحمام، أه يا لاللى، الضمة»، موسيقي وألحان وغناء الفنان ماهر كمال.

وفى نادى الفيروز قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عدة استعراضات للفكلور السيوى والبدوى تدريب عوام مصطفى، بقيادة محمد إبراهيم، وهى «الكف البدوى، التنورة، الفرح السيوى»، مع الغناء للمطرب سلومة عبدالله، وقدمت فرقة أندونسيا مجموعة من الفقرات التي تعبر عن العادات والتقاليد للمواطنين مع موسيقى من الفلكور الاندونيسي التي تشتهر بالحفاظ على التقاليد الإسلامية، أعقبه عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية تضمن باقة من الاستعراضات الفنية منها «الربابة، التحطيب، فن المربع، الخلخال، العصا السوهاجى»، تصميم وتدريب محمد الرز.

استضافت مدينة فايد فرقة أذربيجان للرقص البوب الشعبى «جانجي»، حيث قدمت باقة من الرقصات الايقاعية السريعة التي تعكس الهوية الوطنية للفن التقليدى، بجانب تقديم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرض فنى تضمن «رقصه العصايا، التحميله، التنورة، عروسة المولد»؛ واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة تراث معان الأردنية قدمت خلاله مقدمة شعرية، واستعراضات فنية بالسيوف وراقصات متنوعة منها «السامر الأردنية والعارظة المعانية، السحجة المعانية»، ثم أغانى أردنية تراثية.