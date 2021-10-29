غنيم: على بامبو تقبل إيقافه 3 أشهر بعد إيجابية عينة المنشطات

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قال أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة مكافحة المنشطات في مصر «إيقاف بامبو يرجع إلى شهر مايو الماضي، قبل رحيلي من المنظمة».

وأضاف: «بامبو يتناول دواء تخسيس به مادة مدرجة ضمن المواد المحظورة».

وتابع: «أخطرنا البنك الأهلي في هذا التوقيت بإيجابية عينة بامبو، وتواصل معي كريم حسن شحاتة مدير الكرة، وشرحت له موقف اللاعب».

ونوه: «المادة التي حصل عليها بامبو ضمن المواد المحددة، وبالتالي اللاعب من حقه أن يقبل الإيقاف المؤقت، لحين عقد جلسة استماع معه».

وأفاد: «بامبو رفض الإيقاف المؤقت، ومن ثم فإن العقوبة تبدأ من تاريخ جلسة الاستماع، ولو كان قبل بالإيقاف، لانتهت مدة العقوبة البالغة 3 أشهر».

وأكمل: «أرى أن بامبو عليه تقبل عقوبة الإيقاف 3 أشهر، ويحق له الاستئناف أمام اللجنة التابعة لمنظمة مكافحة المنشطات خلال 21 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار ثم التصعيد أمام المحكمة الرياضية الدولية».