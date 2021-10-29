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المونتاج السينمائي.. ضمن فعاليات السينما بين يديك بثقافة دمنهور

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المونتاج السينمائي.. ضمن فعاليات السينما بين يديك بثقافة دمنهور المونتاج السينمائي.. ضمن فعاليات السينما بين يديك بثقافة دمنهور

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برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، والمنفذ بقصر ثقافة دمنهور، حيث أقيمت المحاضرة الثالثة عشر بعنوان «المونتاج السينمائي» تناول فيها المونتير حسام المحفوظى مفهوم المونتاج باعتباره فن تركيب وتجميع المشاهد بشكل ملائم لتصبح عمل فنى متكامل، لكنه يتطلب توفير صورة واضحة وجيدة ليتمكن المونتير من إجراء التعديلات المناسبة عليها بشكل جيد.

وأكد أن العين لا ترى الالوان ولكنها ترى إنعكاساتها، موضحا أوضح أن أولى الخطوات هو إجراء تصحيح أولى ثم البدء في عمل تلوين جزئي، كما أكد أن أهداف المونتاج هو التتابع المنطقي، مبرر القطع، التشويق والاثاره، القطع خلال الحركة، تزامن الصوت مع الصورة، والقطع إلى الخارج، ثم اختتم اليوم بعرض الفيلم الأمريكى «wiplash» والذى تدور أحداثه حول قارع طبول يدرس في أحدى مدارس الموسيقى ولكنه تنشأ بينه وبين أحد الكلاب مشاجرة.

المصرى اليوم

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