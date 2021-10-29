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يد تكتسح الصيد 28-10 في افتتاح دوري المناطق 2010

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يد الزمالك تكتسح الصيد 28-10 في افتتاح دوري المناطق 2010 يد تكتسح الصيد 28-10 في افتتاح دوري المناطق 2010

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استهل فريق يد بنات ٢٠١٠ مشواره في بطولة الجمهورية بالفوز على فريق نادي الصيد بنتيجة ٢٨/١٠.

وجرت المباراة على ملعب نادي بميت عقبة عند الثانية ظهر الجمعة.

وقاد فريق الزمالك كابتن «كولا» المشرف على فرق الناشئين بالزمالك، فيما قاد فريق الصيد جهاز فني بقيادة الكابتن أسامة الحلواني.

جاءت المباراة قوية وخصوصا من فريق الزمالك الذي تسيد الأشواط الاربعة بفضل خبرات لاعبيه.

يذكر أن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، انتهي من وضع التشكيلات النهائية لجميع الأجهزة الفنية في مختلف المراحل العمرية.

المصرى اليوم

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