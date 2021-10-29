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استهل فريق يد بنات ٢٠١٠ مشواره في بطولة الجمهورية بالفوز على فريق نادي الصيد بنتيجة ٢٨/١٠.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة عند الثانية ظهر الجمعة.

وقاد فريق الزمالك كابتن «كولا» المشرف على فرق الناشئين بالزمالك، فيما قاد فريق الصيد جهاز فني بقيادة الكابتن أسامة الحلواني.

جاءت المباراة قوية وخصوصا من فريق الزمالك الذي تسيد الأشواط الاربعة بفضل خبرات لاعبيه.

يذكر أن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، انتهي من وضع التشكيلات النهائية لجميع الأجهزة الفنية في مختلف المراحل العمرية.