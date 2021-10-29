أخبار عاجلة

راحة إجبارية للاعبي فيوتشر -
رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون -
منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم -
مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين -
أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل -
خبيرة تغذية: هذه المواد تنحت الجسم من الدهون -
السكة الحديد: تعديل تركيب عربات عدد من قطارات الوجه القبلي -
ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب -
تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان -
بايدن يوقع قريبا على مشروع قانون البنية التحتية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نادي دمياط على خطا .. أحكام قضائيه وانتخابات مرتبكة

Print
نادي دمياط على خطا الزمالك .. أحكام قضائيه وانتخابات مرتبكة نادي دمياط على خطا .. أحكام قضائيه وانتخابات مرتبكة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وسط أجواء مشابهة لما يحدث في نادي حاليا، حالة من الارتباك لا تنتهي يشهدها نادي دمياط الرياضي، سلسلة من الصراعات والخلافات والأحكام قضائية والقرارات المفاجئة تشهدها أروقة النادي خلال الشهور الأخيرة، انتهت بحكم قضائي منذ أيام قليلة يقضي بعودة محمد أبوجنبه الرئيس المجمد للنادي ومجلسه مرة أخرى، ليضاف لحكم آخر سابق حصل عليه أبوجنيه ببراءته مما نسب لمجلسه من مخالفات.

أبوجنبه تقدم مؤخرا بالترشح على مقعد الرئاسة لمجلس الإدارة خلال الانتخابات التي أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة، منافسا المهندس عصام عمر رجل الأعمال ورئيس مجلس الأمناء بالتربية والتعليم بدمياط والذي يحظي بقبول شعبي ملحوظ، ورصيد كبير من العمل الاجتماعي والخدمي، ويخوض عمر الانتخابات معلنا عن خطة شاملة لإنقاذ النادي وتطوير نشاطه واستثمار الأصول بغرض توفير موارد مالية ترتقي بمستوي الفريق وتحقق آمال وطموحات جماهير دمياط المتعطشه للصعود للدوري الممتاز.

وقالت مصادر، أن الحكم القضائي بعودة أبوجنبه لا يؤثر على سير الانتخابات التي أعلنت عنها الجهة الإدارية مؤخرا، بينما أكد أبوجنيه على أحقيته في عودة مجلسه لإدارة النادي، والإعلان عن الانتخابات مجددا بمعرفة مجلسه.

يذكر أن فريق دمياط لكرة القدم شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من التدهور وتفاقم الأزمة المادية الأمر الذي ألقي بقريق الكرة لدوري الدرجة الثالثة، ويشهد النادي حالة من الاستقرار، خاصة بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتجميد مجلس أبوجنبه وإحالة بعض الملفات للنيابة العامة والتي انتهت بحصول أبوجنبه على حكم قضائي ببراءته مما نسب إليه من وقائع، وقررت الجهة الإدارية فتح باب الترشح مجددا لانتخابات مجلس إدارة جديد، فيما قالت مصادر مطلعه، أن أبوجنبه يدرس إعادة النظر في ترشحه للرئاسة في الانتخابات الحالية، في ظل قرار هدم النادي الاجتماعي ونقل تبعيته للوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة دمياط، وهو المقر الذي كان يعتمد على أبوجنبه كمورد رئيسي للدخل للإنفاق على الفريق طوال السنوات الأخيرة التي تحمل خلالها أبوجنبه مسئولية الانفاق على الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية