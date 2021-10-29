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وسط أجواء مشابهة لما يحدث في نادي الزمالك حاليا، حالة من الارتباك لا تنتهي يشهدها نادي دمياط الرياضي، سلسلة من الصراعات والخلافات والأحكام قضائية والقرارات المفاجئة تشهدها أروقة النادي خلال الشهور الأخيرة، انتهت بحكم قضائي منذ أيام قليلة يقضي بعودة محمد أبوجنبه الرئيس المجمد للنادي ومجلسه مرة أخرى، ليضاف لحكم آخر سابق حصل عليه أبوجنيه ببراءته مما نسب لمجلسه من مخالفات.

أبوجنبه تقدم مؤخرا بالترشح على مقعد الرئاسة لمجلس الإدارة خلال الانتخابات التي أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة، منافسا المهندس عصام عمر رجل الأعمال ورئيس مجلس الأمناء بالتربية والتعليم بدمياط والذي يحظي بقبول شعبي ملحوظ، ورصيد كبير من العمل الاجتماعي والخدمي، ويخوض عمر الانتخابات معلنا عن خطة شاملة لإنقاذ النادي وتطوير نشاطه واستثمار الأصول بغرض توفير موارد مالية ترتقي بمستوي الفريق وتحقق آمال وطموحات جماهير دمياط المتعطشه للصعود للدوري الممتاز.

وقالت مصادر، أن الحكم القضائي بعودة أبوجنبه لا يؤثر على سير الانتخابات التي أعلنت عنها الجهة الإدارية مؤخرا، بينما أكد أبوجنيه على أحقيته في عودة مجلسه لإدارة النادي، والإعلان عن الانتخابات مجددا بمعرفة مجلسه.

يذكر أن فريق دمياط لكرة القدم شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من التدهور وتفاقم الأزمة المادية الأمر الذي ألقي بقريق الكرة لدوري الدرجة الثالثة، ويشهد النادي حالة من الاستقرار، خاصة بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتجميد مجلس أبوجنبه وإحالة بعض الملفات للنيابة العامة والتي انتهت بحصول أبوجنبه على حكم قضائي ببراءته مما نسب إليه من وقائع، وقررت الجهة الإدارية فتح باب الترشح مجددا لانتخابات مجلس إدارة جديد، فيما قالت مصادر مطلعه، أن أبوجنبه يدرس إعادة النظر في ترشحه للرئاسة في الانتخابات الحالية، في ظل قرار هدم النادي الاجتماعي ونقل تبعيته للوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة دمياط، وهو المقر الذي كان يعتمد على أبوجنبه كمورد رئيسي للدخل للإنفاق على الفريق طوال السنوات الأخيرة التي تحمل خلالها أبوجنبه مسئولية الانفاق على الفريق.