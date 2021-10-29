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فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الجيزة

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فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الجيزة فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الجيزة

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برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية.

قدم بيت ثقافة البراجيل لمناقشة كتاب «المرأة في المجتمع المعاصر» أعدته هبة فتحي، كما أعد احمد جلال بقصر ثقافة ٦ أكتوبر فيديو ثقافة فنية يتناول مسيرة حياة الفنان العالمي جورج سورا، بجانب نشر مقولة من أقوال العظماء للكاتبة هيلين كيلر، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لمواهب الصفحة.

عقدت مكتبة ساقية مكي الثقافية ورشة حكي بعنوان «صلاح عبدالصبور» تناولت ميلاده ونشأته ومسيرته العلمية والعملية، وإسهاماته البارزة في الشعر الحر والتأليف المسرحي، والجوائز التي حصل عليها؛ وضمن مبادرة اعرف بلدك نظمت مكتبة القطورى الثقافية ورشة حكى دارت حول تاريخ وأهم حكامها والتطورات السياسية والاجتماعية وكذلك فترات القوة والضعف عبر التاريخ المصري، بينما أقام كل من مكتبتي السلام ومنشأة البكاري وبيت ثقافة زنين معارض للفنون التشكيلية تضمنت أعمال فنية ومجسمات يدوية لما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر، فيما نفذت مكتبة البحر الأعظم ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم بالأشكال الهندسية، وأخرى باستخدام القص واللصق، بجانب مسابقة في المعلومات العامة، بالإضافة إلى انشطة حرة بنادي التكنولوجيا، بينما قدم قصر ثقافة الجيزة ورشة لتعليم العزف على آلة البيانو.

قدمت مكتبة الطلبة ورشة فنون تشكيلية باستخدام فن الكولاج، ونفذت مكتبة دور التربية ورشة لتعليم الطباعة على القماش، وأقامت مكتبة كفر حكيم ورشة رسم وتلوين لتجسيد المظاهر السياحية في مصر، كما عقد بيت ثقافة المنوات ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن التلوث وأضرارها على البيئة.

المصرى اليوم

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