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طلب إحاطة بشأن أزمة كثافة الفصول والصيانة بمدارس «أبنوب»

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طلب إحاطة بشأن أزمة كثافة الفصول والصيانة بمدارس «أبنوب» طلب إحاطة بشأن أزمة كثافة الفصول والصيانة بمدارس «أبنوب»

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تقدم عصام العمدة عضو مجلس النواب،عن دائرة أبنوب، ومركز الفتح بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة كثافة الفصول والصيانة بمدارس مركز أبنوب بأسيوط.

وقال العمدة في طلب الإحاطة إن الفصول بمدارس أبنوب أصبحت مكدسة بالطلاب، ولا تتناسب مع سعتها الإستيعابية، خلافاً عن حالة الفصول من التأثيث أو حالة المباني، موجهاً حديثه لوزير التعليم قائلاً: «لا أدري كيف تسمح بوجود مدارس بهذه الحالة المتردية قبل بدء العام الدراسي.. هذا منظر لا يرضي أحد وخاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح لمبادرة حياه كريمة، التي تغير من وجه الحياة في الريف والصعيد المصري».

وتابع: «في انتظار رد الفعل المناسب منكم لتوفير أبسط حقوق هولاء الأطفال من فصل نظيف مؤثث بأثاث مناسب ودورات مياه نظيفة».

المصرى اليوم

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