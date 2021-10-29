رئيس مدينة سيوة: إزالة الحفر بطريق سيوة عند الكيلو 40

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صرح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس بأنه تم تمهيد وإزالة الحفر التي كانت تشكل خطراً على المارة بطريق سيوة - مطروح عند الكيلو (٤٠) وإضافة التربة الزلطية وتمهيدها، وذلك حفاظاً على السيولة المرورية، وعلى سلامة المواطنين.

يأتى ذلك من منطلق حرص الدولة علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى سلامة المواطنين خاصةً في الطرق السريعة (طريق سيوة - مطروح ) و استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .