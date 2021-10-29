أخبار عاجلة

راحة إجبارية للاعبي فيوتشر -
رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون -
منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم -
مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين -
أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل -
خبيرة تغذية: هذه المواد تنحت الجسم من الدهون -
السكة الحديد: تعديل تركيب عربات عدد من قطارات الوجه القبلي -
ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب -
تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان -
بايدن يوقع قريبا على مشروع قانون البنية التحتية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة سيوة: إزالة الحفر بطريق سيوة عند الكيلو 40

Print
رئيس مدينة سيوة: إزالة الحفر بطريق سيوة عند الكيلو 40 رئيس مدينة سيوة: إزالة الحفر بطريق سيوة عند الكيلو 40

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس بأنه تم تمهيد وإزالة الحفر التي كانت تشكل خطراً على المارة بطريق سيوة - مطروح عند الكيلو (٤٠) وإضافة التربة الزلطية وتمهيدها، وذلك حفاظاً على السيولة المرورية، وعلى سلامة المواطنين.

يأتى ذلك من منطلق حرص الدولة علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى سلامة المواطنين خاصةً في الطرق السريعة (طريق سيوة - مطروح ) و استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
راحة إجبارية للاعبي فيوتشر

راحة إجبارية للاعبي فيوتشر

رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون

رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون

منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم

منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم

مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين

مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين