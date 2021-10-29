مرشحتان فقط بالقائمة المبدئية للمتنافسين على منصب عميد «تمريض بنها»

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أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية التمريض.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن القائمة ضمت كلا من الدكتورة مروه مصطفى راغب محمد، والدكتورة هناء عبدالجواد عبدالمجيد، حسب تاريخ تقديم أوراقهما للمنصب، مشيرا إلى فتح باب الطعون على المرشحتين لمدة يوم واحد فقط وهو الأحد الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الثاني.

كانت اللجنة أعلنت عن فتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم، ابتداء من االسبت وحتى الخميس الماضيين، بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الجامعة إن الراغبين في الترشح قدموا أوراق ترشحهم من ٥ نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، وويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وأشترطت اللجنة «على من يريد التقدم مراعاة عدة شروط وإجراءات، منها أن يكون المتقدم للترشح استاذاً عاملاً بالكلية أوالمعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنه على الأقل حال الترشح للعمادة وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة».