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عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران

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عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران
كجزء من إجراءات تتّخذها واشنطن بخصوص برنامج إيران النووي

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.

ووفق "رويترز": أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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