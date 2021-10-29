صافرة إمارتية تضبط النهائي الآسيوي بين الهلال وبوهانج الكوري

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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمَ تحكيم إماراتيًّا لقيادة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الذي يجمع بين الهلال ونظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

حيث أسندت للدولي الإماراتي محمد عبدالله قيادة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

وسيساعد حكم الساحة محمد عبدالله كلٌّ من: محمد أحمد يوسف "مساعد أول"، حسن عبدالله المهري "مساعد ثان"، عادل علي النقبي "حكم رابع"، أحمد سعيد الراشدي "حكم خامس"، عمار علي الجنيبي "حكم فيديو"، عمر محمد آل علي "حكم فيديو مساعد".

وكان الهلال تأهَّل إلى نهائي البطولة القارية بعد تجاوزه عقبة النصر غريمه التقليدي 2-1، في حين تأهّل الفريق الكوري الجنوبي بعد تجاوزه عقبة مواطنه أولسان بركلات الترجيح 5-4.

