أخبار عاجلة

راحة إجبارية للاعبي فيوتشر -
رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون -
منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم -
مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين -
أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل -
خبيرة تغذية: هذه المواد تنحت الجسم من الدهون -
السكة الحديد: تعديل تركيب عربات عدد من قطارات الوجه القبلي -
ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب -
تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان -
بايدن يوقع قريبا على مشروع قانون البنية التحتية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صافرة إمارتية تضبط النهائي الآسيوي بين الهلال وبوهانج الكوري

Print
صافرة إمارتية تضبط النهائي الآسيوي بين الهلال وبوهانج الكوري صافرة إمارتية تضبط النهائي الآسيوي بين الهلال وبوهانج الكوري

صافرة إمارتية تضبط النهائي الآسيوي بين الهلال وبوهانج الكوري

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمَ تحكيم إماراتيًّا لقيادة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الذي يجمع بين الهلال ونظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

حيث أسندت للدولي الإماراتي محمد عبدالله قيادة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها بالعاصمة الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

وسيساعد حكم الساحة محمد عبدالله كلٌّ من: محمد أحمد يوسف "مساعد أول"، حسن عبدالله المهري "مساعد ثان"، عادل علي النقبي "حكم رابع"، أحمد سعيد الراشدي "حكم خامس"، عمار علي الجنيبي "حكم "، عمر محمد آل علي "حكم فيديو مساعد".

وكان الهلال تأهَّل إلى نهائي البطولة القارية بعد تجاوزه عقبة النصر غريمه التقليدي 2-1، في حين تأهّل الفريق الكوري الجنوبي بعد تجاوزه عقبة مواطنه أولسان بركلات الترجيح 5-4.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية