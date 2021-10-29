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تعرف على طقس دمياط

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تعرف على طقس دمياط تعرف على طقس دمياط

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مازالت الموجة الحارة تسيطر على الأجواء المناخية في مدن وقري دمياط، حيث تتعرض أنحاء المحافظة لارتفاع في درجات الحرارة، بينما تشهد فترة الليل انفراجة في درجة الحرارة، تتحول لبرودة خفيفة في بعض المناطق خاصة في مدينة رأس البر ودمياط الجديدة وشطا.

رأس البر ما زال يستقبل عدد من الوافدين من خارج من المحافظة ومن أهالي دمياط للاستمتاع بالهدوء واعتدال الطقس، وبدأ بعض المواطنين في التخللي عن الملابس الصيفيه والبدء في ارتداء الملابس الشتوية.

من جانبها، شددت المحافظ الدكتورة منال عوض على قيام الوحدات المحلية بالقري والمدن باتخاذ أقصي درحات الحيطه للتعامل مع أية ظروف مناخية طارئة، واستخدام المعدات اللازمة لتصريف الأمطار بشكل فوري حال سقوطها في كافة أنحاء المحافظة.

المصرى اليوم

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