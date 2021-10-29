صحة المنوفية تتفقد العمل بمستشفى حميات شبين الكوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرور على مستشفي حميات شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تفقد قسم العناية المركزة، وأطمأن على الخدمة المقدمة للمواطنين به، كما حرص على الاستماع إلى المرضي وذويهم، للتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وعدم وجود أي شكوي لديهم، موجهاً باستكمال شبكة الربط الإلكتروني بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وميكنة السجلات والتقارير الطبية للمرضي بالعنايات المركزة، تيسيرا على الفرق الطبية والمواطنين، وسرعة تقديم الخدمة.

في سياق متصل قام وكيل الوزارة يرافقه الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بمحافظة المنوفية، التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بإدارة الأوقاف بمركز قويسنا. حيث تم التأكد من إنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وكذلك التأكد من تسجيل البيانات على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان،

أكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.